16:45 (мск), источник: Коммерсантъ
В Брюсселе завершились переговоры Россия—НАТО
Заседание совета Россия—НАТО, которое проходило в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, завершилось. Переговоры продлились около четырех часов.
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Российскую делегацию возглавляли заместитель главы МИД РФ Александр Грушко и заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран—союзниц альянса.
«Сегодня в ходе совета Россия—НАТО я вновь сказала о фундаментальных принципах международной и европейской системы безопасности: каждая страна обладает суверенным правом выбирать свой путь», — написала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в Twitter по итогам переговоров. Также миссия США при НАТО заявила, что альянс остается открытым к диалогу и дипломатии.
Эта встреча стала продолжением переговоров России со странами НАТО по гарантиям безопасности. 10 января в Женеве прошли переговоры с участием российско-американских делегаций. По итогам переговоров Россия и США не достигли прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО, заявил заместитель главы МИДа Сергей Рябков.