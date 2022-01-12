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17:34 (мск), источник: РБК

НАТО отказало России в праве вето на вступление Украины в альянс

На встрече в Брюсселе позиция НАТО осталась неизменной: третьи страны не будут решать, кто может вступить в блок, а кто нет. Гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО были одними из главных требований Москвы.

Источник: Reuters

Союзники по НАТО едины в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, и готовы оказывать поддержку Киеву. Об этом после переговоров с российской делегацией в рамках совета Россия — НАТО в Брюсселе заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь… Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО», — сказал Столтенберг.

Он уточнил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО.

Переговоры с российской делегацией, которые продолжались около четырех часов, Столтенберг назвал сложными, но полезными.

«У нас была откровенная и открытая дискуссия по широкому кругу вопросов, конечно, с фокусированием на напряженности на Украине и вокруг нее. Но встреча была полезной», — заявил генсек НАТО.

Эта встреча Совета Россия — НАТО стала второй в серии переговоров по гарантиям безопасности. Первая прошла в Женеве между делегациями МИД России и Госдепа США, третья ожидается 13 января в рамках ОБСЕ.

После переговоров в Женеве заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, в очередной раз заявил, что Россия возражает против продвижения НАТО на восток.

По его словам, Москва не доверяет альянсу и настаивает на «железобетонных, юридически значимых гарантиях», а не на обещаниях того, что ни Украина, ни Грузия не вступят в блок. Дипломат назвал это вопросом национальной безопасности России.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, представляющая американскую сторону, в свою очередь еще раз повторила, что что США «не позволят никому закрывать другой стране двери в НАТО».

Отвечая на опасения Запада по поводу «вторжения» России на Украину, Рябков в очередной раз исключил возможность агрессии против соседнего государства.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что России нужны «именно правовые, юридические гарантии», поскольку Запад не выполнил взятые на себя на словах обязательства.

В пример он приводил «дававшиеся устные заверения» в том, что НАТО не будет продвигаться на восток, тем не менее, по его словам, было сделано все наоборот.

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17 декабря МИД обнародовал проекты договора с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности с НАТО.

В них упор сделан на гарантиях отказа НАТО от дальнейшего продвижения на восток, сосредоточения у границ ударных наступательных систем вооружений, присоединения к альянсу государств, ранее входивших в СССР, в том числе Украины, ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Путин несколько раз указывал, что если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи — десяти минут, а в случае с гиперзвуковым оружием — до пяти.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в свою очередь исключал, что блок когда-либо давал обещания не продвигать на восток.

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