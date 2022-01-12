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21:55 (мск), источник: ТАСС

С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе Минтруда России, материнский капитал будет проиндексирован на 8,4%

Источник: AP 2021

«Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.

Маткапитал будет проиндексирован на 8,4% с 1 февраля.

«Пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки», — рассказали в министерстве, добавив, что в общей сложности эти выплаты получают порядка 16 млн человек.

В ведомстве добавили, что эти выплаты, за исключением материнского капитала, традиционно индексируются по уровню инфляции с 1 февраля.

По поручению президента РФ Владимира Путина был принят закон, изменяющий с 2022 года и порядок индексации материнского капитала.

«Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля», — подчеркнули в министерстве, отметив, что средства, необходимые для индексации всех мер поддержки, заложены в бюджет.

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