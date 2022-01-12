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20:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Конгрессе представили законопроект о новых санкциях против России

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Группа сенаторов-демократов в США в среду представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Источник: AP 2021

Предложенный сенаторами США проект предполагает в случае эскалации на Украине ввести санкции против Путина, а также премьера, глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и по меньше мере трех российских финансовых организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

Как сообщалось ранее, инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

«Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил “Акт по защите суверенитета Украины”, — говорится в сообщении на сайте комитета.

Как говорится в сообщении, предложение "посылает четкий сигнал" о готовности США добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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