ЛДПР предложила делать ПЦР и тесты на антитела за счет бюджета

Тесты на COVID-19 и наличие антител должны проводиться за счет федерального бюджета. Об этом говорится в поправках (есть у РБК) к законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, предложенных фракцией ЛДПР. Сейчас законопроект предусматривает только оплату из бюджета прививок от коронавируса.
Депутаты от ЛДПР также предложили ограничить действие санитарных мер, которые имеют право вводить региональные власти, сроком до 1 июня 2022 года «без права продления» (текущая версия законопроекта предполагает возможность их продления). В поправках уточняется, что молодежь до 18 лет должна допускаться в общественные места без предъявления QR-кодов о вакцинации или о факте болезни, а также без ПЦР (сейчас в законопроекте не уточняется, что ограничения в отношении посещения общественных мест не касаются детей без QR-кодов и ПЦР).
Ранее свои поправки к законопроекту обнародовала «Справедливая Россия — За правду». В них эсеры предложили вводить QR-коды только при режиме ЧС, «который предусматривает гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры». Комментируя это предложение, сопредседатель партии Сергей Миронов заявил, что справедливороссы, «как и миллионы граждан страны, с самого начала были против законопроекта о введении QR-кодов и ограничениях для непривитых».
Два источника, близких к Госдуме, подтвердили РБК, что законопроект может быть принят на заседании 19 января. Этот документ был внесен в нижнюю палату 12 ноября вместе с законопроектом, вводящим QR-коды в транспорте.
Позднее Владимир Путин заявил, что не стоит принимать «опрометчивые решения» по вопросу о введении QR-кодов. В середине декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения из-за слов президента и обращений граждан. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был одобрен в первом чтении 16 декабря.