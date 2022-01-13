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01:10 (мск), источник: РБК

Грушко назвал условия ответа России на угрозы НАТО военными средствами

Если все политические средства окажутся бессильны для противодействия угрозам со стороны НАТО, России придется отвечать на них военными средствами. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров в рамках Совета Россия — НАТО, которые прошли в Брюсселе 12 января. При этом он добавил, что до такого лучше ситуацию не доводить.

Источник: РИА "Новости"

«Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем — если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться не можем», — сказал он.

«Будем принимать все необходимые меры, чтобы эти угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими», — пообещал Грушко.

Он добавил, что «до этого ситуацию доводить нельзя и нужно двигаться вперед по тем направлениям, которые мы изложили».

Грушко также сказал, что политика Североатлантического альянса заключается в попытках сдерживать Россию.

«Во главу угла натовской политики ставится задача сдерживания России, под это выделяются огромные ресурсы. <…> Это мешает переговорному процессу», — отметил он.

Грушко пояснил, что, «если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, со стороны Москвы будет вестись политика контрсдерживания».

Замминистра также заявил, что у России и Североатлантического альянса на сегодняшний день нет объединяющей повестки.

«Вообще нет», — уточнил он.

Минобороны по итогам переговоров сообщило, что игнорирование позиции России со стороны НАТО чревато возникновением новых конфликтов и инцидентов, ведет к подрыву архитектуры безопасности в Европе. Как передала пресс-служба военного ведомства, об этом на переговорах в Брюсселе заявил представителям альянса заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

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«Российская сторона неоднократно предлагала альянсу принять меры по деэскалации обстановки. Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки для возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности», — процитировала пресс-служба Минобороны слова Фомина на переговорах.

В декабре 2021 года глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если альянс будет постоянно наступать на ее «болевые точки».

«Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России, создание контругроз для альянса», — отметил он тогда.

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