Грушко назвал условия ответа России на угрозы НАТО военными средствами

«Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем — если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться не можем», — сказал он.
«Будем принимать все необходимые меры, чтобы эти угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими», — пообещал Грушко.
Он добавил, что «до этого ситуацию доводить нельзя и нужно двигаться вперед по тем направлениям, которые мы изложили».
Грушко также сказал, что политика Североатлантического альянса заключается в попытках сдерживать Россию.
«Во главу угла натовской политики ставится задача сдерживания России, под это выделяются огромные ресурсы. <…> Это мешает переговорному процессу», — отметил он.
Грушко пояснил, что, «если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, со стороны Москвы будет вестись политика контрсдерживания».
Замминистра также заявил, что у России и Североатлантического альянса на сегодняшний день нет объединяющей повестки.
«Вообще нет», — уточнил он.
Минобороны по итогам переговоров сообщило, что игнорирование позиции России со стороны НАТО чревато возникновением новых конфликтов и инцидентов, ведет к подрыву архитектуры безопасности в Европе. Как передала пресс-служба военного ведомства, об этом на переговорах в Брюсселе заявил представителям альянса заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
«Российская сторона неоднократно предлагала альянсу принять меры по деэскалации обстановки. Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки для возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности», — процитировала пресс-служба Минобороны слова Фомина на переговорах.
В декабре 2021 года глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если альянс будет постоянно наступать на ее «болевые точки».
«Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России, создание контругроз для альянса», — отметил он тогда.
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