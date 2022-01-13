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05:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен назвал фирму из РФ «Парсек» «ключевым источником» товаров для ракетной программы КНДР

Российская компания ООО «Парсек», попавшая под американские санкции, является «ключевым источником» товаров и технологий для ракетной программы КНДР. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: РИА "Новости"

Американский дипломат заявил, что гражданин КНДР О Ён Хо в 2016—2021 годах сотрудничал с российской фирмой и ее директором, россиянином Романом Аларем для закупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.

«Взаимоотношения между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО “Парсек” являются ключевым источником товаров и технологий… для ракетной программы КНДР», — прокомментировал введение ограничений госсекретарь США (цитата по сайту Госдепартамента).

Напомним, накануне Минфин США ввел санкции против ООО «Парсек» и семи физических лиц, включая Романа Аларя и шестерых граждан КНДР, которые, по данным американских властей, проживают в России, как О Ён Хо, или в Китае. Ограничения ввели за нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения.

12 января Северная Корея успешно испытала гиперзвуковую ракету, которая пролетела 1 тыс. км., сообщило информационное агентство ЦТАК. Согласно заявлению южнокорейских властей, ракета пролетела в сторону Японского моря. Это первый пуск КНДР в 2022 году.

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