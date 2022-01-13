Блинкен назвал фирму из РФ «Парсек» «ключевым источником» товаров для ракетной программы КНДР

Американский дипломат заявил, что гражданин КНДР О Ён Хо в 2016—2021 годах сотрудничал с российской фирмой и ее директором, россиянином Романом Аларем для закупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.
«Взаимоотношения между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО “Парсек” являются ключевым источником товаров и технологий… для ракетной программы КНДР», — прокомментировал введение ограничений госсекретарь США (цитата по сайту Госдепартамента).
Напомним, накануне Минфин США ввел санкции против ООО «Парсек» и семи физических лиц, включая Романа Аларя и шестерых граждан КНДР, которые, по данным американских властей, проживают в России, как О Ён Хо, или в Китае. Ограничения ввели за нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения.
12 января Северная Корея успешно испытала гиперзвуковую ракету, которая пролетела 1 тыс. км., сообщило информационное агентство ЦТАК. Согласно заявлению южнокорейских властей, ракета пролетела в сторону Японского моря. Это первый пуск КНДР в 2022 году.