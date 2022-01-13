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06:10 (мск), источник: © РИА Новости

Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после происшествий в учебных заведениях счел необходимым вернуть МВД из Росгвардии контроль за оборотом оружия и патронов. Об этом главный следователь страны заявил в интервью РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения. В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал Бастрыкин.

В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: бывший ученик гимназии № 147 Ильназ Галявиев при входе в школу сначала взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. Погибли семеро детей и две учительницы. Оружие на молодого человека было официально зарегистрировано.

А 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете огонь из ружья, тоже купленного на законных основаниях. Он убил шесть человек. Задержать юношу смогли прибывшие на место ЧП два сотрудника полиции, обоих потом наградили и повысили.

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