Россия может отказаться от иностранной спутниковой связи

Предложение пока носит статус проекта. В материалах комиссии говорится, что ФСБ вынесла отрицательное заключение о продлении выделения частот, необходимых для подключения к интернету через иностранные спутники по технологии VSAT. Эти частоты были выделены ГКРЧ в 2017 году для работы с 32 спутниками зарубежных операторов, среди которых американский Intelsat, французский Eutelsat, бермудский Asia Broadcast Satellite (ABS) и другие.
Британский OneWeb может представлять угрозу для национальной безопасности России, цитировал ранее Reuters представителя ФСБ. Гарантии того, что OneWeb не выполняет разведывательных функций и не может нанести ущерб гражданам и обществу, не могут быть проверены российской стороной, говорил он.
Сильного влияния на рынок невозможность арендовать мощности на иностранных спутниках не окажет, согласен акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев.
Правда, существенные проблемы могут возникнуть у провайдера спутникового интернета «СенСат» (проект «РТКомм.ру»), который на Дальнем Востоке предоставляет услуги, используя спутники JCSat-48 и Horizons 3E (Intelsat), отмечает эксперт.
Также проблемы могут возникнуть у некоторых сотовых операторов, подключающих свое оборудование к интернету в труднодоступных районах через зарубежные спутники, говорят другие участники рынка. Однако по мере развития спутниковых группировок российских ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы», зависимость от иностранных бортов неуклонно снижается, добавляют они.
При этом опрошенные «Известиями» пользователи спутниковой связи опасаются, что цены на использование российского ресурса вырастут.
— Отечественные владельцы спутниковых группировок таким образом пробуют лоббировать свои интересы — вынудить отечественных операторов пользоваться их емкостями, а не иностранными. Но этого ресурса может не хватить, чтобы удовлетворить все потребности всех категорий клиентов на территории РФ, — предупреждает источник «Известий» на рынке спутниковой связи.