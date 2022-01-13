Прибалтика начала переговоры об увеличении контингента НАТО

Страны Прибалтики ведут переговоры об увеличении численности контингентов стран НАТО на своей территории в связи с угрозой со стороны России. Об этом, как передает Reuters, заявила премьер Эстонии Кая Каллас.
«Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора. Если вы посмотрите на карту, страны Балтии — это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть опасения», — сказала она.
В интервью французской газете Le Figaro 10 января Каллас также говорила о том, что страны Прибалтики добиваются от НАТО и конкретно США увеличения военного присутствия. «В 2014 году, после российской агрессии в отношении Украины, союзники решили разместить в нашей стране международный контингент. С тех пор в Эстонии находится батальон, составленный из английских, французских и датских военнослужащих, а в Латвии — еще один, под канадским командованием. Наша цель — укрепить этот контингент, и недавние события на границе Украины, конечно же, не могут не заставить нас удвоить в этом плане усилия», — объяснила она. По словам Каллас, «наиболее мощным фактором сдерживания» могло бы стать появление в Прибалтике войск США.
Возможность увеличения военного присутствия в странах восточного фланга НАТО не исключал и генсек альянса Йенс Столтенберг. «Если Россия еще раз применит силу против Украины и продолжит “вторжение” на Украину, то мы должны серьезно рассмотреть необходимость дальнейшего увеличения нашего присутствия в восточной части альянса», — цитирует его заявление в Брюсселе Reuters.
Источник агентства среди дипломатов НАТО подтвердил Reuters, что вопрос о дополнительных развертываниях сил в странах Балтии могут обсудить министры обороны стран НАТО на запланированной встрече в середине февраля.
В 2016 году члены НАТО договорились о размещении четырех многонациональных комбинированных батальонов в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Кроме того, в странах Прибалтики на ротационной основе присутствуют истребители стран НАТО, которые осуществляют охрану воздушного пространства в этом регионе. ВВС стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Они дислоцируются на трех военных аэродромах, по одному в каждом государстве.