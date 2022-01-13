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11:14 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения

ГРОЗНЫЙ, 13 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне обсуждения вопросов чечено-ингушских отношений и темы административной границы попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения и дал на это 3 дня.

Источник: © РИА Новости

В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты республик утвердили его. После заключения соглашения в Ингушетии начались протестные акции. В Конституционном суде республики впоследствии решили, что договор может быть утвержден только по результатам референдума. Вопрос был передан на рассмотрение федерального Конституционного суда, который признал соглашение об установлении границы между двумя субъектами соответствующим Конституции России. Однако некоторые представители ингушского общества с таким решением не согласны, в последнее время в соцсетях звучат обвинения в адрес Кадырова от ряда общественников. Официальных заявлений от Ингушетии не было.

Ситуация между регионами обострилась после извинений бывшего начальника управления по делам религии при главе Ингушетии Яхьи Хадзиева перед тейпом за объятия с Кадыровым на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева в начале января.

«Большая просьба к ингушскому народу: если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить. И в чем я провинился — обоснуйте юридически, шариатски, по обычаям — не имеет значения. И обратитесь к нашему роду — старейшему роду», — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram.

На обоснование претензий глава региона дал три дня (с 13 января), пообещав в обратном случае «дать достойный ответ».

«А если не получится, то необоснованно меня обвиняете, стараетесь задеть честь, достоинство. Я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь вас спросить сполна. Для меня не существуют никакие законы, чтобы отстаивать свою честь и достоинство, достоинство семьи, народа. Я буду использовать все, и я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь достоинство моего народа, рода, семьи. Я пойду на все. Я вам обещаю дать достойный ответ. Буду ждать три дня», — сказал он.

При этом Кадыров выразил уверенность, что ингушский народ его любит. «Я знаю, что вы меня любите, но есть люди, которые с завистью и ревностью относятся. Если заглянуть глубоко в душу вы меня очень любите, цените, уважаете, и я вас тоже люблю. Поэтому давайте не будем обманывать друг друга. Давайте правду скажем в глаза и убьем этого “шайтана”, задушим его. Только тогда восторжествует справедливость», — заявил глава Чечни.

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