Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по безопасности

«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», — заявил Песков.
Он отметил, что были и положительные моменты, но они не были главной целью консультаций.
По его словам, у России никогда не было дефицита политической воли для продолжения переговоров с США — это американская сторона не хотела переговоры вести. Песков заявил, что переговоры продолжатся, если по принципиальным вопросам будет получен результат, конкретный ответ.
«И по первому, и по второму раунду, насколько мы поняли, мы можем ожидать в течение дней предстоящих какие-то конкретные письменные формулировки», — добавил он.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее заявила, что часть предложений России по гарантиям безопасности являются «непроходными». Консультации между Москвой и Вашингтоном в рамках предложений российской стороны состоялись 10 января в Женеве. На следующий день постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО.