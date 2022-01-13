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14:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин: среди журналистов не должно быть иноагентов

Закон об иноагентах должен защитить Россию от внешнего вмешательства, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он убежден, что среди журналистов не должно быть иноагентов.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства», — сказал Володин (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что ограничение иностранного вмешательства позволит России развиваться более эффективно.

Спикер Госдумы заметил, что депутаты «отказались и от акций зарубежных компаний, отказались от вкладов в зарубежных банках и от многого другого».

«Так же и журналистам надо поступать», — уверен он.

Согласно новой редакции ст. 6 закона о СМИ, Минюст может признать иноагентом любое СМИ, получающее финансирование или имущество от «иностранных органов» или граждан непосредственно или через российские юрлица.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за обсуждение закона о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом.

16 ноября поправки к закону направили в Госдуму Союз журналистов России (СЖР) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Они предлагают признавать иноагентом только после предупреждения и через суд. За неуказывание статуса СМИ-иноагента при его цитировании СПЧ и СЖР предложили штрафовать не сразу, а после предупреждения и с возможностью устранения недочета.

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