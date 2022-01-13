Рябков: Путин проводит консультации с военными по Украине

«Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии», — заявил Рябков.
Представитель российского МИДа также отметил, что Украину нужно побудить выполнять минские соглашения по поводу урегулирования ситуации на юго-востоке страны.
С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия планирует военное вторжение на Украину. Об этом, по данным журналистов, свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видно, как российские солдаты и армия подошли к украинской границе. Российская армия регулярно проводит учения рядом с границей соседней страны.
На фоне возникшей международной напряженности президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в декабре 2021 года дважды провели переговоры по поводу вопроса Украины. В свою очередь, Запад угрожает ввести санкции в случае, если Россия вторгнется на украинскую территорию (один из последних вариантов возможного пакета санкций, предложенного Сенатом США, включает санкционные ограничения лично против Путина — ему могут запретить въезд на территорию США).
Кроме того, в середине декабря Россия представила проекты гарантий взаимной безопасности с США и НАТО. Одно из ключевых требований России, согласно проектам, заключалось в том, что в Североатлантический альянс не станут принимать Украину и Грузию. 10 января Россия провела дипломатическую встречу с США, а 12 января — с НАТО, на которых они обсуждали гарантии взаимной безопасности. 13 января состоится встреча России и ОБСЕ.