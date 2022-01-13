Россия отказала США в требованиях «вернуть войска в казармы»

Россия даже не будет обсуждать требования США «вернуть войска» в казармы на территории страны. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.
«Уже звучит не только про то, чтобы отвести [воинские части] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», — сказал Лавров.
В то же время Лавров оценил переговоры России и НАТО 12 января в Брюсселе как деловые. «Могу подтвердить то, что мы говорили: переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе», — указал министр. По его мнению, такой подход к переговорам позволяет рассчитывать на то, что они будут осмыслены в США.
Ранее в Кремле заявили, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои воинские части на своей же территории.
«Нам что нужно деэскалировать на этом фоне? Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Серия переговоров с США и НАТО, по словам Пескова, прошла неудачно.
В Кремле ожидают в течение нескольких дней письменного ответа от США и НАТО по итогам переговоров по гарантиям безопасности, пояснил Песков. «Все-таки мы можем ожидать в течение дней предстоящих какие-то конкретные все-таки письменные формулировки», — сказал он.
Российский МИД 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. Одним из главных требований, которое выдвинула Москва, были юридические гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, запрета приема в блок бывших республик СССР, в первую очередь Украины и Грузии.
Кроме того, Москва хотела бы, чтобы стороны не использовали территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения друг на друга, США не должны создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.
После переговоров 10 и 12 января США и НАТО заявили, что не будут отказываться от принципа открытых дверей и брать на себя обязательства исключить вступление в НАТО новых государств.
В Москве неоднократно заявляли, что при невозможности решить проблему дипломатическим путем Россия оставляет за собой право дать на угрозы НАТО законный военно-технический ответ.
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