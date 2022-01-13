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18:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Постпред России Лукашевич заявил о разочаровании по итогам переговоров на площадке ОБСЕ

Позиция Запада по вопросам безопасности в Европе вызывает разочарование, заявил по итогам специального заседания Постоянного совета ОБСЕ постпред России при организации Александр Лукашевич. По его словам, Россия не получила от партнеров адекватного ответа и реакции на свои предложения.

Источник: РИА "Новости"

«Скоординированная позиция так называемого коллективного Запада подталкивает к тому, что конструктивной реакции мы на наши предложения, к сожалению, не получаем. По крайней мере, у меня такое впечатление. Это, безусловно, вызывает разочарование. Я хотел бы ошибаться», — сказал господин Лукашевич на пресс-конференции (цитата по ТАСС). По его словам, «адекватной реакции» на предложения Россия пока не получила, поскольку на западе принцип неделимости безопасности интерпретировали по-своему.

Лукашевич отметил, что реакции Запада Россия все же ожидает, причем в «сжатые сроки».

Мы не ставим ультиматум, а предлагаем профессионально разобраться в проблемах, которые возникли у РФ и других государств, и найти компромиссы на этот счет. Ждем реакции от наших партнеров в сжатые сроки, это не растянутый процесс на месяцы и годы.
Александр Лукашевич
постпред России при ОБСЕ

Если стороны не смогут договориться о тех линиях, которые нельзя переходить, могут наступить катастрофические последствия, предупредил дипломат. Он заявил, что диалог между Россией и США является ключевым для безопасности в Европе. По его словам, «диалог между ними является ключевым с точки зрения достижения принципиальных согласий по ключевым аспектам военной безопасности в Европе».

12 января в Брюсселе прошли переговоры Совета Россия—НАТО, в ходе них НАТО отказалось гарантировать невступление Украины в альянс, это предложение было одним из основных в списке предоставленных России. Сегодня, 13 января, состоялись консультации по этому вопросу на площадке ОБСЕ. Ранее, 10 января, в Женеве прошли переговоры с участием российско-американских делегаций. По итогам переговоров Россия и США тоже не достигли прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО, заявил заместитель главы МИДа Сергей Рябков.

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