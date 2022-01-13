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19:37 (мск), источник: © РИА Новости

Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года

БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Евросоюз официально сообщил о пролонгации антироссийских санкций, такое решение лидеры стран ЕС единогласно согласовали в декабре.

Источник: Reuters

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года», — говорится в заявлении.

Главы стран ЕС на саммите в Брюсселе в конце 2021 года также призвали Москву «приступить к выполнению минских соглашений».

Санкции направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики. В частности некоторым банкам и компаниям ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС. Также существует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ к технологиям и сервисам для добычи и разведки нефти.

Изначально ЕС ввел экономические ограничения 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-го срок действия увязали с «полным выполнением минских соглашений». С этого момента действие ограничений продлевают каждые полгода, перед этим страны ЕС оценивают выполнение договоренностей. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по его урегулированию.

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