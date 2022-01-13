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21:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган заявил о нацеленности Турции на вступление в Евросоюз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна нацелена на полноправное членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2021

«Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения “солидарности” внутри Евросоюза», — отметил политик.

Эрдоган добавил, что Турция является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны Евросоюза.

Ранее Эрдоган в ходе переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что его страна видит свое будущее в ЕС. По словам политика, ЕС занимает приоритетное положение в повестке дня Турции. Самым важным инструментом, который можно использовать на первом этапе для позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, Эрдоган назвал обновление миграционного соглашения.

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