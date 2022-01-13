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13 января, источник: ТАСС

Салливан назвал полезными прошедшие на этой неделе переговоры с Россией

Помощник президента США по нацбезопасности отметил, что угроза военного вторжения РФ на Украину остается высокой.

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Администрация США считает, что состоявшиеся консультации по российским предложениям в сфере безопасности были полезными. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

«Мы завершили неделю интенсивного дипломатического взаимодействия в ряде форматов: диалог по стратегической стабильности, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ. Россия выразила свою обеспокоенность, мы — свою, в том числе относительно действий РФ, которые подрывают европейскую безопасность <…>», — отметил он. «Дискуссии были откровенными и прямыми. Они были полезными. Они дали нам поводы задуматься, и они дали России поводы задуматься, — сказал Блинкен. — Теперь мы будем размышлять и консультироваться с союзниками относительно того, как действовать дальше».

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Сроки новых переговоров США и России по безопасности пока не определены, Вашингтон намерен сначала проконсультироваться со своими союзниками и партнерами, заявил Салливан.

«Нет никакой установленной даты для каких-либо дальнейших переговоров. Нам надо сначала проконсультироваться с союзниками и партнерами», — сказал он.

Угроза вторжения на Украину

Угроза военного вторжения РФ на Украину остается высокой, заявил Салливан.

Помощник президента США подчеркнул, что разведывательное сообщество Соединенных Штатов пока не пришло к окончательному выводу относительно намерений РФ. «Определенно, дела обстоят таким образом, что опасность военного вторжения остается высокой», — утверждал он.

США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота на Украине. Вашингтон усилит восточный фланг НАТО в случае вторжения РФ на Украину.

Помощник президента США также пообещал, что Вашингтон будет действовать решительно в случае продвижения России в Латинскую Америку.

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