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05:58 (мск), источник: ТАСС

В Казахстане подтвердили, что Самат Абиш занимает пост первого зампредседателя КНБ

Политик является племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Источник: Reuters

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердил, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя ведомства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ Казахстана. В настоящее время он находится в ежегодном отпуске», — говорится в сообщении.

Самат Абиш является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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