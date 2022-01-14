11:12 (мск), источник: © РИА Новости
Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной думы», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, документ нуждается в доработке. Парламентарий выразил уверенность, что депутаты поддержат такое решение.
Ранее правительство отложило его рассмотрение. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, инициативу и поправки к ней готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же ее нужно адаптировать к новым условиям.
Документ внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.
В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.