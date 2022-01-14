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11:12 (мск), источник: © РИА Новости

Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Источник: РИА "Новости"

«Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной думы», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, документ нуждается в доработке. Парламентарий выразил уверенность, что депутаты поддержат такое решение.

Ранее правительство отложило его рассмотрение. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, инициативу и поправки к ней готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же ее нужно адаптировать к новым условиям.

Документ внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.

В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

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