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13:37 (мск), источник: RTVi

Итоги деятельности российской дипломатии в 2021 году. О чем заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на вопросы журналистов о работе российских дипломатов в 2021 году, а также о прошедших переговорах Москвы с Вашингтоном и НАТО и миссии ОДКБ в Казахстане. В этот раз мероприятие проходит в смешанном формате: обратиться к министру можно как онлайн, так и очно.

Источник: РИА "Новости"

  • Лавров заявил, что НАТО продолжает попытки искусственно заманивать к себе новых членов. По словам министра иностранных дел, курс США и Североатлантического альянса откровенно провозглашен как сдерживание Китая и России.
  • Страны Запада в решающей степени способствуют негативному развитию событий в мире, накапливается конфликтный потенциал, указал глава ведомства.
  • По его словам, западные государства взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами, на которых они хотят заставить всех выстраивать новый миропорядок.
  • Россия ожидает от Соединенных Штатов Америки и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. Вместе с тем, работа над тем, чтобы Россия была готова к любому развитию событий будет продолжена, отметил Лавров.
  • Он также указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности. При этом, по словам министра, американские дипломаты и члены Североатлантического альянса на переговорах с Россией «уяснили необходимость быстро и конкретно» ответить на предложения Москвы.

Военное присутствие

  • Россия при рассмотрении вопросов о расширении своего военного присутствия в других странах будет исходить из интересов глобальной стабильности.
  • Требование западных стран вернуть российские войска в казармы категорически не устраивает Россию, Запад зарвался, сказал Лавров.
  • Есть основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине.
  • США и их союзники хотят создать военные плацдармы вокруг России. Все нынешние действия Запада грубо нарушают ранее взятые на себя обязательства. Он пытается сбросить с себя главную ответственность в переговорах по гарантиям безопасности, заявил глава МИД.

Отношения с Западом

  • Москва сожалеет, что ЕС разрушил и зацементировал все механизмы взаимодействия с Россией. Кремль не рвал отношений с Евросоюзом и готов к дополнительному общению с Боррелем.
  • Россия продолжит противостоять попыткам некоторых стран интерпретировать международное право только в свою пользу. Будем поддерживать русский мир, способствовать его консолидации в качестве многонационального, многоконфессионального движения, добавил Лавров.
  • Финляндии и Швеции нужно самим решать судьбу их возможного вступления в НАТО. Москва уважает суверенитет этих стран, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление их вступление в альянс, сказал глава ведомства.
  • Россия категорически не приемлет появления альянса у своих границ, это настоящая «красная линия», сказал Лавров о возможности вступления Украины в НАТО. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море является второй «красной линией». Сейчас на территории Украины находятся несколько сотен американских и британских военных, уточнил Лавров.
  • Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Зеленского и его соратников. Москва предлагает Западу вместо заявлений о «войсках России» обратить внимание на действия радикалов на Украине. Поставки Западом вооружений на Украину создают дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе.
  • Запад новыми поставками вооружений создает для Киева дополнительное искушение решить силовым методом ситуацию на юго-востоке Украины. Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом «красных линий» и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО.

Кризис в православии

  • К нынешнему кризису в православии приложили руку США, заявил Лавров, говоря о признании Православной церкви Украины, томос об автокефалии которой подписал Константинопольский патриарх Варфоломей в 2019 году.
  • У США был сформирован специальный механизм — спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол церквей, сказал министр.

Операция ОДКБ

  • Миротворческая миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помогла справиться с террористической угрозой в Казахстане по просьбе президента этой страны. Россия самым внимательным образом занимались дипломатической поддержкой, отметил министр.
  • Ситуация в Казахстане показала, что потенциал сил ОДКБ оказался эффективным и востребованным. Лавров выразил надежду на то, что миротворческий опыт организации больше не придется применять, но «надо держать порох сухим».
  • Попыток расшатать ситуацию в странах ОДКБ предостаточно, к этому надо быть готовыми. Эти «поползновения» стали гораздо более настырными и рискованными, опасными после того, как американцы «убежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО», оставив эту страну в том состоянии, в котором она сейчас находится, когда придется еще государство восстанавливать, указал глава МИД.
  • Россия продолжает говорить с зарубежными партнерами о необходимости взаимного признания сертификатов о вакцинации. С некоторыми странами соответствующие договоренности уже достигнуты, заявил Лавров.

Отношения с другими странами

  • Президент России Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, а также проведет полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, уточнил Лавров.
  • Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. Будем смотреть, как сделать так, чтобы она заработала как можно раньше, добавил министр.
  • Москва помогает Анкаре и Еревану наладить прямой диалог и рассчитывает, что он будет успешным.
  • Россия видит, что Греция не хочет ужесточения западных антироссийских санкций, и верит, что Афины будут делать выбор, который отвечает их убеждениям.
  • В переговорах по иранской ядерной сделке достигнут реальный прогресс, заявил глава МИД. По его словам, есть реальное желание, прежде всего между Ираном и США, понять конкретные озабоченности и понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете. Лавров отметил, что Иран должен мыслить реалистично для достижения договоренностей по ядерной сделке.

Пресс-конференция Сергея Лаврова проходит сразу после завершения трех раундов переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. В ходе встреч обсуждались требования Москвы по гарантиям взаимной безопасности, среди которых — письменные гарантии отказа НАТО от включения в состав блока бывших советских республик, сворачивания американской военной активности в Европе и неразмещения в Европе американских ударных систем. По сообщению как западных, так и российских дипломатов, компромисса по этим вопросам пока найдено не было.

Накануне глава МИД также подвел итоги прошедших переговоров по гарантиям безопасности. В интервью «Первому каналу», он заявил, что в ходе встреч с американской стороной и Североатлантическим альянсом проявились «попытки Запада утвердить свое доминирование». При этом он отметил, что дискуссия прошла в соответствии с ожиданиями Москвы.

«Мы примерно понимали, какой будет разговор, но для нас было принципиально важно выполнить прямое поручение президента, который сказал, что мы обязаны самым жестким образом поставить эти вопросы, вопросы, которые касаются всей архитектуры европейской безопасности», — сказал Лавров.

Теперь, по словам министра, Россия надеется, что США и НАТО «положат на бумагу» свои реакции на предложения по гарантиям безопасности, Москва ожидает встречных предложений на следующей неделе.

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