Итоги деятельности российской дипломатии в 2021 году. О чем заявил Лавров

Пресс-конференция Сергея Лаврова проходит сразу после завершения трех раундов переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. В ходе встреч обсуждались требования Москвы по гарантиям взаимной безопасности, среди которых — письменные гарантии отказа НАТО от включения в состав блока бывших советских республик, сворачивания американской военной активности в Европе и неразмещения в Европе американских ударных систем. По сообщению как западных, так и российских дипломатов, компромисса по этим вопросам пока найдено не было.
Накануне глава МИД также подвел итоги прошедших переговоров по гарантиям безопасности. В интервью «Первому каналу», он заявил, что в ходе встреч с американской стороной и Североатлантическим альянсом проявились «попытки Запада утвердить свое доминирование». При этом он отметил, что дискуссия прошла в соответствии с ожиданиями Москвы.
«Мы примерно понимали, какой будет разговор, но для нас было принципиально важно выполнить прямое поручение президента, который сказал, что мы обязаны самым жестким образом поставить эти вопросы, вопросы, которые касаются всей архитектуры европейской безопасности», — сказал Лавров.
Теперь, по словам министра, Россия надеется, что США и НАТО «положат на бумагу» свои реакции на предложения по гарантиям безопасности, Москва ожидает встречных предложений на следующей неделе.