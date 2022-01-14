Верховный суд США заблокировал указ Байдена об обязательной вакцинации

Суд постановил, что когда администрация Байдена обязала Управление по охране труда (OSHA) Минтруда США принимать решения по жизненным условиям миллионов американцев, она превысила полномочия этого ведомства. OSHA должно регулировать вопросы безопасности на рабочем месте, в то время как COVID-19 — это всеобщая угроза, постановила коллегия судей.
Указ американского президента оказался заблокирован силами консервативного большинства: «против» проголосовали шестеро судей-республиканцев. Трое же демократов высказались в поддержку инициативы Джо Байдена.
При этом Верховный суд США не стал возражать против обязательной вакцинации и ПЦР-тестирования для работников медучреждений, получающих финансирование по федеральным программам Medicare и Medicaid. Ранее эта категория медицинских сотрудников была обязана получить прививку от коронавирусной инфекции только в половине штатов.
«Груз ответственности за то, чтобы сделать рабочие места максимально безопасными, теперь ложится на плечи работодателей и штатов. [Призываю] бизнес присоединиться к тем, кто уже ввел похожие меры, а это треть компаний Fortune 100», — сообщил Байден после блокировки указа, который должен был вступить в силу в январе.
Федеральный указ американского президента об обязательной вакцинации был подписан 4 ноября 2021 года. По данным The New York Times, требования документа должны были затронуть около 84 млн сотрудников американских компаний, из которых 31 млн не были привиты. По оценке OSHA, сделанной в ноябре, обязательная вакцинация на предприятиях должна была предотвратить 250 тысяч госпитализаций и 6 500 смертей за полгода.
Однако решение Джо Байдена вызвало сопротивление, в частности, профсоюзов, представители которых заявили, что подобные требования являются ущемлением личной свободы.
7 ноября Апелляционный суд пятого округа в США приостановил действие федерального указа о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников компаний, в которых трудятся больше 100 человек. Основанием для такого вердикта стал коллективный иск от коалиции нескольких штатов, которые посчитали новые требования «неконституционным злоупотреблением властью со стороны федерального правительства». Против инициативы американского президента выступили, в частности, Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Северная Дакота, Аляска и Вайоминг.
На текущий момент полностью вакцинированы от коронавируса около 63% жителей США. По мнению экспертов Bloomberg, в условиях распространения штамма «омикрон» низкий уровень коллективного иммунитета может привести к коллапсу американской системы здравоохранения. Из-за роста госпитализаций больницы будут вынуждены прекращать плановые операции и мобилизовывать персонал, предупредили собеседники агентства.