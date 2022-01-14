Казахстанский министр Умаров назвал свои русофобские цитаты «истлевшим мусором»

Аскар Умаров, в частности, называл русских «навязанной диаспорой» и писал, что «когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?».
«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», — сказал Умаров в интервью Sputnik Казахстан.
Он добавил, что с большим уважением относится к России, а также «к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами».
«Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой. Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», — отметил министр.
Ранее взгляды и высказывания нового министра информации о русских и Великой Отечественной войне раскритиковали глава Россотрудничества Евгений Примаков и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Сам Умаров заявил, что его образ пытаются демонизировать.
До этого министру был запрещен въезд в Россию после того, как возглавляемое им на тот момент госинформагентство «Казинформ» напечатало карту Казахстана, к которому были добавлены российские, узбекские и китайские территории.