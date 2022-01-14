Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Российские ученые усомнились в опасности штамма «дельтакрон» В январе учёные на Кипре обнаружили новую мутацию коронавируса «дельтакрон»
Фоторепортажи
15Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
25Как города мира украсили к Новому году
13:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Казахстанский министр Умаров назвал свои русофобские цитаты «истлевшим мусором»

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров сказал, что с большим уважением относится к России, владеет русским языком и связан с русской культурой. Комментируя свои высказывания, которые глава Россотрудничества Евгений Примаков посчитал русофобскими, он заявил, что «этот виртуальный мусор давно уже истлел».

Источник: primeminister.kz

Аскар Умаров, в частности, называл русских «навязанной диаспорой» и писал, что «когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?».

«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», — сказал Умаров в интервью Sputnik Казахстан.

Он добавил, что с большим уважением относится к России, а также «к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами».

«Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой. Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», — отметил министр.

Ранее взгляды и высказывания нового министра информации о русских и Великой Отечественной войне раскритиковали глава Россотрудничества Евгений Примаков и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Сам Умаров заявил, что его образ пытаются демонизировать.

До этого министру был запрещен въезд в Россию после того, как возглавляемое им на тот момент госинформагентство «Казинформ» напечатало карту Казахстана, к которому были добавлены российские, узбекские и китайские территории.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Инфекционист: «Измерять антитела перед вакцинацией – пустое занятие»
Купающихся на Крещение на Урале не пустят погреться без QR-кодов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь