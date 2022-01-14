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15:30 (мск), источник: ТАСС

Путин назначил Грызлова послом РФ в Белоруссии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом РФ в Белоруссии. Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.

Другим указом президента от этой должности освобожден Евгений Лукьянов, который возглавлял российскую дипмиссию в Минске с марта 2021 года.

22 декабря прошлого года стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Грызлова на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. Ранее он в разное время был главой МВД, спикером Госдумы. В последние годы Грызлов был полномочным представителем России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также председателем высшего совета «Единой России».

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