Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным

«Президент Зеленский предложил президенту Байдену — и мы считаем, что это может иметь смысл, — организовать трехстороннюю встречу, может быть, в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы все еще ждем (ответа.— “Ъ”) от российской стороны», — сказал сегодня Ермак (цитата по ТАСС).
Телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом состоялся 2 января. По словам Ермака, американские партнеры выразили «глубокий интерес» идее трехсторонней встречи.
Представители США пока по этому поводу не высказывались. В Кремле, комментируя заявление Ермака, уточнили, что подобных предложений не было.
«Предложений о саммите РФ—США—Украина от американской стороны не поступало», — сообщил «РИА Новости» Песков.
Владимир Зеленский не раз говорил о желании встретиться с Владимиром Путиным. Кремль в ответ заявлял, что не против таких контактов, только обсуждать на них следует не Донбасс или Крым, а вопросы двусторонних отношений.
12 января 2022 года в Брюсселе завершился Совет Россия—НАТО. Альянс отказался гарантировать невступление Украины. 10 января в Женеве прошли переговоры с участием российско-американских делегаций. По итогам переговоров Россия и США не достигли прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО.