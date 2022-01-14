Пентагон обвинил Россию в поисках предлога для вторжения на Украину

«Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже работает активно, чтобы создать предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину», — сказал на брифинге Кирби.
«По сути у нас есть информация что они разместили группу оперативников для проведения операции под чужим флагом. Операции, которая должна выглядеть как нападение на них или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения», — добавил он.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.