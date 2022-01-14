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21:09 (мск), источник: © РИА Новости

Пентагон обвинил Россию в поисках предлога для вторжения на Украину

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что РФ якобы готовит повод для вторжения на Украину, но не привел при этом никаких доказательств.

Источник: Reuters

«Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже работает активно, чтобы создать предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину», — сказал на брифинге Кирби.

«По сути у нас есть информация что они разместили группу оперативников для проведения операции под чужим флагом. Операции, которая должна выглядеть как нападение на них или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения», — добавил он.

В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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