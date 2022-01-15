Reuters: США обсуждали с энергокомпаниями поставки Европе в случае конфликта РФ и Украины

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Представители Госдепартамента США провели консультации с международными энергетическими компаниями о возможных планах поставок газа в Европу в том случае, если существующие каналы будут нарушены в результате конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей правительства США.
«Мы провели их [консультации] также и с энергетическими компаниями, <…> мы говорили с ними по поводу беспокоящих нас вопросов и говорили с ними о целом ряде чрезвычайных ситуаций», — приводит агентство слова одного из источников. При этом он отметил, что власти США не просили компании увеличить объемы производства.
Согласно этим данным, консультации проводились под руководством старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина. Отмечается, что речь шла, в частности, о возможных перебоях поставок, которые могут произойти в случае, если США введут против РФ санкции в результате начала конфликта между Москвой и Киевом.