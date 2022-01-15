Самолеты с российскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

«Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты», — говорится в сообщении.
Пятнадцать Ил-76 и три Ан-124 доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.
За помощью к ОДКБ «в преодолении террористической угрозы» обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, утром в пятницу на родину вернулись миротворцы из Армении и Таджикистана.