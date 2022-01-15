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07:40 (мск), источник: ТАСС

США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил дальнейшие шаги по взаимодействию с РФ после прошедшего 12 января заседания Совета Россия — НАТО.

Источник: AFP 2021

Как заявили в пятницу в Госдепе, США и НАТО готовы к проведению новой встречи с РФ.

«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия — НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», — отмечается в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

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«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути и призывают Россию предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины», — говорится в документе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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