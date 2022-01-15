Нуланд заявила о 18 сценариях санкций и о ждущей Россию «острой боли»

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <…> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль очень быстро, если Россия предпримет этот [агрессивный] шаг в любой форме», — сказала она.
При этом замгоссекретаря добавила, что с точки зрения США «дверь для дипломатического решения все еще открыта», а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам.
«Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии», — подчеркнула Нуланд.
С осени 2021 года в западных СМИ появлялись сообщения о возможном вторжении России на Украину. Россия отвергала все обвинения. В Кремле отмечали, что перемещения войск по территории страны — это ее внутреннее дело. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил об усилении активности НАТО у российских границ.
В середине декабря российский МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Они содержали пункт о нерасширении альянса на восток, в частности об обязательстве не принимать в состав блока Украину и Грузию.
Переговоры по ним с Вашингтоном и НАТО состоялись 10 и 12 января, на следующий день обсуждение прошло на площадке ОБСЕ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров заявил, что они прошли неудачно.
12 января сенат США опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против госдолга России, банковского сектора и руководства страны, в том числе против президента Владимира Путина. Данные ограничения также предусмотрены на случай «вторжения» России на Украину.
В декабре прошлого года секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов говорил, что пока нет никаких признаков того, что «вторжение» неизбежно. 30 декабря он снова заявил, что угрозы нет.
«Если говорить о значительном наращивании [российских войск], на котором настаивают некоторые зарубежные СМИ, то еще раз скажу, что мы этого не видим. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны России мы не видим», — подчеркнул секретарь СНБО.