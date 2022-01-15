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20:35 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией

ГРОЗНЫЙ, 15 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе «прямого эфира» заявил, что к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня из Ингушетии никто не обратился.

Источник: © РИА Новости

Кадыров 12 января выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения в течении трёх дней.

«Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к Муфтию Чечни и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что не является врагом Ингушетии, а чеченцы и ингуши были и остаются братьями.

В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. Из-за этого в Ингушетии начались протестные акции.

Вопрос рассматривался в Конституционном суде России, и тот признал соглашение соответствующим Конституции. Но некоторые представители ингушского общества с таким решением не согласны. В последнее время в соцсетях звучат обвинения в адрес Кадырова от ряда общественников. С официальными заявлениями никто в Ингушетии не выступал.

Ситуация обострилась после того, как бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед тейпом за объятия с Кадыровым на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева в начале января.

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