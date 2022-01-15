Посол России Антонов: переговоры с США и НАТО пока не дали существенного результата

«Мы хотим, чтобы США и их союзники поняли: принцип равной и неделимой безопасности, закрепленный в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года, должен быть восстановлен. Он не должен применяться только в отношении стран НАТО. Ни одно государство не имеет права укреплять свою безопасность за счет других», — заявил журналу Newsweek Антонов (ответы посла выложены в Facebook диппредставительства).
Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Готовы и к обсуждению встречных предложений.
«Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе», — прокомментировал переговоры Анатолий Антонов. Посол также сказал, что главная тема состоявшихся переговоров — как сохранить мир и стабильность в Европе путем выработки гарантий безопасности на основе проектов соглашений, предложенных Москвой.
Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров сообщил, что российская сторона рассчитывает, что в течение недели США и НАТО «положат на бумагу» предложения, встречные российским требованиям о гарантиях безопасности. По его словам, участники переговоров со стороны США пообещали письменно представить свои предложения, а российские переговорщики попросили сделать это на следующей неделе.
12 января в Брюсселе завершился Совет Россия—НАТО. Альянс отказался гарантировать невступление Украины. 10 января в Женеве прошли переговоры с участием российско-американских делегаций. По итогам переговоров Россия и США тоже не достигли прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО.
До переговоров МИД России обнародовал проекты по обеспечению гарантий безопасности со стороны США и НАТО.