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01:10 (мск), источник: РБК

На Украине запретили издавать печатные СМИ только на русском языке

Теперь они обязательно должны будут издаваться на государственном языке. Соответствующая норма закона о языке начала действовать 16 января. Сам закон был принят еще в 2019 году, но вступление в силу некоторых его статей отложили.

Источник: РИА "Новости"

Общеукраинские и региональные печатные СМИ обязательно должны будут издаваться на украинском языке. Соответствующая 25-я статья закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступила в силу 16 января.

Издания могут выходить и на других языках при условии, что одновременно издается их тираж на государственном. «Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть направлены в соответствии с законодательством, даже если, кроме обязательных экземпляров, больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить», — отмечается в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио (цитата по УНИАН).

Исключение в статье 25 сделано для английского и крымско-татарского языка, языков других коренных народов Украины и официальных языков ЕС. Русский в этот список не попал.

Издания на русском языке могут выпускаться в случае, если подписчикам предоставляется возможность выписывать их и на государственном языке.

Согласно закону, все языковые версии печатного СМИ должны выходить под одним именем, «соответствовать друг другу в плане содержания, по объему и по способу печати», а их номера должны иметь одинаковый порядковый номер и публиковаться в один день.

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Для печатных СМИ местного распространения аналогичное требование начнет действовать 16 июля 2024 года.

С 16 июля 2022 года уполномоченный по защите государственного языка сможет привлекать нарушение требований к печатным СМИ к ответственности. Сумма штрафа достигает от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, за повторное нарушение — от 500 до 700 минимумов.

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. Он закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими и вводит механизмы для контроля за его применениям во многих сферах жизни. Документ не затрагивает частное общение.

Вступление нескольких статей закона в силу было отложено. Государство распорядилось организовать курсы государственного языка для граждан.

16 января 2021 года в силу вступила статья 30. Она обязывает сферу услуг работать на украинском языке. Исключение возможно, если клиент попросит использовать другой язык и это условие окажется «приемлемым для сторон». При этом информацию в письменном виде, вывешенную в заведениях, можно дублировать на любом другом языке. Штрафовать за нарушение этой статьи власти начнут 16 июля этого года.

Евгения Воропаева

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