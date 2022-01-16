Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В Антарктиде нашли уникальную экосистему Это самая большая колония рыб в мире
Фоторепортажи
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
24Массовые протесты в Казахстане
05:39 (мск), источник: © РИА Новости

Песков заявил о высоком уровне напряженности на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN, видеофрагменты которого разместила в Twitter газета Hill.

Источник: © РИА Новости

Москва, по его словам, хочет получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения».

«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — сказал Песков, отметив, что такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента».

Новость
Нуланд заявила о 18 сценариях санкций и о ждущей Россию «острой боли»

По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет «прямого ответа» на свои опасения.

Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждения о том, что Россия якобы планирует эскалацию вокруг Украины. «Мы все еще ждем доказательств», — заметил он.

Пресс-секретарь президента констатировал, что жить приходится «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США определили сроки «вторжения» России на Украину, вероятно, по «сфабрикованному поводу». Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.

В посольстве России в Вашингтоне назвали эти утверждения вбросом и информационным давлением.

В конце декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране власти вводить не планируют.

МИД России уже не раз опровергал сообщения о «стягивании» войск к российско-украинской границе, которые Запад, как отмечают в ведомстве, использует как повод для санкционных ультиматумов.

Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».

Переговоры с НАТО

В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9—10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.

Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы последствия для США в случае санкций против Путина лично
Названа причина смерти вдовы Андрея Мягкова
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь