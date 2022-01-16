Песков заявил о высоком уровне напряженности на границе с Украиной

Москва, по его словам, хочет получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения».
«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — сказал Песков, отметив, что такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента».
По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет «прямого ответа» на свои опасения.
Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждения о том, что Россия якобы планирует эскалацию вокруг Украины. «Мы все еще ждем доказательств», — заметил он.
Пресс-секретарь президента констатировал, что жить приходится «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США определили сроки «вторжения» России на Украину, вероятно, по «сфабрикованному поводу». Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.
В посольстве России в Вашингтоне назвали эти утверждения вбросом и информационным давлением.
В конце декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране власти вводить не планируют.
МИД России уже не раз опровергал сообщения о «стягивании» войск к российско-украинской границе, которые Запад, как отмечают в ведомстве, использует как повод для санкционных ультиматумов.
Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9—10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
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