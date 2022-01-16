Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России мешала его работе

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: “Россия, Россия, Россия”. Все сфабрикованное, все созданное», — сказал Трамп на митинге сторонников в городе Флоренс, штат Аризона.
Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
Трамп заявил, что эту технологию использовали против него, когда обвиняли в связях с Россией.
После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о «сговоре» дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против бывшего президента США.
Как и все бывшие президенты США, Трамп регулярно получает секретную информацию на брифингах по нацбезопасности.