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07:26 (мск), источник: © РИА Новости

Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России мешала его работе

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Американские чиновники усложняли работу бывшей администрации, используя ложь о России, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: “Россия, Россия, Россия”. Все сфабрикованное, все созданное», — сказал Трамп на митинге сторонников в городе Флоренс, штат Аризона.

Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.

Трамп заявил, что эту технологию использовали против него, когда обвиняли в связях с Россией.

После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о «сговоре» дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против бывшего президента США.

Как и все бывшие президенты США, Трамп регулярно получает секретную информацию на брифингах по нацбезопасности.

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