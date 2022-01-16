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13:26 (мск), источник: РБК

Песков объяснил ответ на вопрос о развертывании войск на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «их словами» цитату из интервью CNN, в котором он, как пишет Bloomberg, отказался давать гарантии неразвертывания на Украине наступательного вооружения России. Пресс-секретарь президента посоветовал ознакомиться с контекстом.

Источник: AP 2021

Песков дал интервью CNN, оно выйдет в эфир в воскресенье. В интервью он сказал: «Мы не будем говорить, что не станем размещать никаких наступательных вооружений на территории Украины» (цитату приводит Bloomberg). После этого некоторые СМИ стали, ссылаясь на эти слова, публиковать материалы о том, что пресс-секретарь президента не исключил возможность развертывания войск в соседней стране.

В ответ на вопрос «РИА Новости» о том, действительно ли у России есть такие планы, Песков сказал: «Это их слова. Смотрите контекст».

В том же интервью CNN, отрывок которого опубликовала газета The Hill, пресс-секретарь президента указал на чрезмерную напряженность на российско-украинской границе. «Это автоматически создает много проблем, что крайне опасно для нашего контингента», — подчеркнул Песков.

По его словам, разрядку ситуации может гарантировать только подписание договоров о стратегической безопасности, проекты которых Москва предложила Вашингтону и НАТО.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заверил его, что Соединенные Штаты не будут размещать ударные наступательные вооружения на Украине.

В конце прошлого года западные СМИ сообщили о росте численности российских военных у украинской границы и стали публиковать данные о готовящемся нападении России на Украину. Впоследствии такие предположения стали высказывать и политики некоторых западных стран.

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США, в частности, не раз грозили Москве жесткими санкциями в случае военной агрессии. Российская сторона неоднократно заявляла, что никакого вторжения не планирует.

В январе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорили, что Россия может сфабриковать предлог для нападения на Украину. По их словам, речь может идти об обвинениях в адрес Киева о подготовке «нападений на российские силы на востоке Украины».

Псаки заявила, что Россия готовит на Украине операцию под «чужим флагом», чтобы появился повод для вторжения. Главное управление разведки Минобороны Украины также заявляло о подготовки Москвой провокаций против своих же военных, чтобы обвинить в этом Украину.

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