Обязательная вакцинация от коронавируса в Австрии будет охватывать людей старше 18 лет

«Обязательная вакцинация стартует в начале февраля», — сказал он на пресс-конференции в Вене. Канцлер добавил, что кампания будет распространяться на лиц «только от 18 лет».
Ранее правительство заявляло, что прививка от ковида станет обязательной для всех жителей республики от 14 лет.
Закон об обязательной вакцинации должен вступить в силу в начале февраля этого года после поддержки в парламенте простым большинством депутатов только двух правящих партий. Голосование по законопроекту запланировано на 20 января.
Обязательная вакцинация на будет охватывать беременных женщин, переболевших в течение шести месяцев после заболевания и людей, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья с врачебным подтверждением медотвода.
С февраля население Австрии начнут информировать в письменном виде о необходимости сделать прививку. Соответствующие письма будут рассылаться по месту жительства человека с регистрацией в Австрии. С 15 марта начнется контроль за соблюдением закона.
Полиция сможет проверять наличие сертификатов о вакцинации или медицинского отвода от прививки у жителей на улице. Отказ от прививки или отсутствие сертификата о вакцинации будет караться денежным штрафом в €600. Максимальная сумма штрафа в течение года может составить до €3,6 тыс. Ареста за отказ от вакцинации не предусмотрено.
Решение правительства Австрии о введении обязательной вакцинации от ковида оказалось непопулярно в австрийском обществе и вызвало беспрецедентные массовые протесты и критику.
Так, специалисты австрийского государственного портала электронной медицинской карты ELGA заявили, что технически реализовать введение и контроль обязательной вакцинации получится не раньше апреля.
Один из самых авторитетных и влиятельных представителей ведущей оппозиционной Социал-демократической партии Австрии и глава региона Бургенланд Ханс Петер Доскоцил призвал пересмотреть законопроект правительства из-за распространения омикрон-штамма.
На минувшей неделе Австрийское агентство печати также распространило открытое письмо 600 австрийских полицейских на имя министра внутренних дел Герхарда Карнера с предупреждением об угрозе раскола в обществе и полицейском аппарате из-за плана правительства республики ввести обязательную вакцинацию от ковида и призывом отказаться от принуждения населения к прививке.