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16:16 (мск), источник: © РИА Новости

Украина реализует «пакет мер сдерживания» России, заявил Кулеба

БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Украина вместе с партнерами и союзниками реализует «пакет мер сдерживания» России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: AP 2021

«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», — заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.

По словам министра, пакет состоит из трех уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса «болезненных экономических санкций», а также углубление оборонного сотрудничества с Украиной.

Переговоры с Россией, прошедшие на этой неделе, стали «кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания», считает Кулеба. «Решительность Запада была очевидной», — добавил дипломат.

В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности — 9—10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января — на площадке ОБСЕ.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Кроме того Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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