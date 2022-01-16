Украина реализует «пакет мер сдерживания» России, заявил Кулеба

«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», — заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.
По словам министра, пакет состоит из трех уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса «болезненных экономических санкций», а также углубление оборонного сотрудничества с Украиной.
Переговоры с Россией, прошедшие на этой неделе, стали «кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания», считает Кулеба. «Решительность Запада была очевидной», — добавил дипломат.
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности — 9—10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января — на площадке ОБСЕ.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Кроме того Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.