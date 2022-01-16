WSJ узнала о недовольстве в НАТО из-за переговоров США и России

По словам собеседников издания, речь идет об идее «взаимного сокращения масштабов военных учений», о которой некоторые союзники узнали только из СМИ (например, 7 января, до того как прошли переговоры США и России, NBC сообщила, что Вашингтон готов обсудить на них сокращение численности американских войск в странах Прибалтики и в Польше и масштабов проводимых обеими сторонами военных учений). О каких именно государствах идет речь, WSJ не уточняет, но в материале говорится, что они «особенно близки к России».
Кроме того, пишет WSJ, союзники США хотели бы добиться большей ясности по поводу предложений Вашингтона о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого страна официально вышла в августе 2019 года.
По данным газеты, некоторые союзники обеспокоены тем, что, поскольку НАТО отвергает основные требования России (в частности, о нерасширении альянса на восток), Вашингтон может пойти на незначительные уступки, пытаясь «успокоить» Москву.
В США и НАТО заявляют, что не делали России официальных предложений, а только выдвигали идеи.
По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, которого цитирует WSJ, если речь пойдет о конкретных предложениях, а тем более договоренностях, «это будет подробно обсуждаться с союзниками».
Вашингтон также заявляет, что тесно сотрудничает с союзниками и часто консультируется с ними. Ранее на этой неделе посол США в НАТО Джулианна Смит заверила, что о каких-либо уступках речи не идет.
По ее словам, «некоторые расхождения во мнениях» внутри Североатлантического альянса — это нормально, поскольку в него входят 30 стран, но все члены НАТО едины в готовности продолжить диалог.
Переговоры США и России по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве, российская сторона назвала их сложными, «очень профессиональными, глубокими, конкретными». Заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман считает прошедшую беседу не переговорами, а обсуждениями, так как им не предшествовала встреча экспертов, которые могли бы проработать детали.
Два дня спустя в Брюсселе представители России встретились с делегацией НАТО. Все стороны оценили встречи как деловые и полезные, но каждая заявила о неприемлемых требованиях оппонентов. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что альянс продемонстрировал «полную недоговороспособность».