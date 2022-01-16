Песков заявил о «постепенном вторжении» НАТО на Украину

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков считает, что сложившаяся ситуация представляет собой угрозу стабильности и безопасности в Европе и «европейской архитектуре безопасности», и Москва «не может больше терпеть» такое развитие событий.
«И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: “Ребята, для нас это — реальная угроза”, — добавил пресс-секретарь.
По его словам, на фоне «недружелюбной атмосферы» из-за учений Североатлантического альянса и продвижения его инфраструктуры на восток Москва «вынуждена предпринимать меры предосторожности».
«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации», — заявил Песков.
В интервью «Эху Москвы» пресс-секретарь указал, что Кремль исключил для себя размещение наступательного вооружения на Украине.
Он добавил также, что НАТО в понимании российских властей — это «организация, которая создана для конфронтации», которая с каждым днем приближается к границам страны.
Глава российского МИДа Сергей Лавров в декабре заявил, что НАТО «замахнулось на порог нашего дома», с чем Россия не будет мириться. Президент страны Владимир Путин также говорил, что США пришли с ракетами к «порогу нашего дома».
Пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины содержатся в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия направила альянсу и Соединенным Штатам. Они обсуждались на серии консультаций между Россией, США и НАТО, но стороны не пришли к конкретным договоренностям.
В НАТО указывали, что не давали обещаний не продвигаться в восточном направлении, а решение о вступлении в блок Украины должны принимать Киев и страны — члены альянса. В то же время генсек Йенс Столтенберг настаивает, что поддержка Киева со стороны НАТО не представляет угрозы Москве.
Со своей стороны страны Запада, в первую очередь, США, считают, что Россия планирует «вторжение» на Украину и, вероятно, готовит провокацию в качестве предлога для этого. Российские власти эти сообщения неоднократно отвергали.