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20:31 (мск), источник: РБК

Власти отчитались о последствиях беспорядков в Алма-Ате

В Алма-Ате во время беспорядков погибли 160 человек, мародеры разграбили 1,6 тыс. объектов торговли, неизвестные напали на морг и похитили более 40 тел, заявили в полиции. Власти расследуют сотни уголовных дел. Об этом на брифинге заявил глава департамента полиции города Канат Таймерденов, передает NUR.kz.

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По его словам, мародеры разграбили более 1,6 тыс. объектов торговли, повредили и уничтожили более 356 автомобилей, в том числе служебный транспорт полиции. «Другие группы террористов захватили одновременно семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боевыми припасами», — цитирует его Tengrinews.

Во время беспорядков было похищено более 1,3 тыс. единиц оружия, сообщил Таймерденов.

В дни беспорядков «профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя», нападали на различные здания города, при этом они не оставляли убитых, а раненых забирали с собой, заявил Таймерденов. По его словам, неизвестные захватили морг, откуда похитили более 40 тел.

Начальник полиции утверждает, что нарушители, намереваясь дискредитировать силовиков, переодевались в военную и полицейскую форму, передает Orda.kz.

«Террористы, экстремисты и бандиты подговаривали толпу захватить акимат», — заявил он.

Как сообщил главный прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев, власти расследуют 405 уголовных дел, арестованы 249 человек. «По городу от рук преступников пострадало порядка двух тысяч объектов», — сообщил он.

Он заявил, что силовики не применяли оружие во время беспорядков, поскольку «террористы применяли мирных жителей, вышедших на улицы, в качестве живого щита».

Сейчас, со слов начальника полиции и прокурора, ситуация в городе стабилизировалась.

Протесты в Казахстане начались в начале года после двукратного подорожания сжиженного газа. Через несколько дней стихийные митинги вылились в столкновения с сотрудниками силовых структур, захват административных зданий и мародерство. По данным властей, всего в стране погибли 225 человек, заведено 546 уголовных дел.

По словам президента Касым-Жомарта Токаева, против Казахстана была развязана «террористическая война», целью которой он назвал захват власти в стране. Он ввел в стране чрезвычайное положение и объявил о начале антитеррористической операции. Глава государства обратился за помощью к странам ОДКБ, которые 9 января завершили развертывание миротворческого контингента на территории страны. Вывод войск объединенной группировки начался 13 января.

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