Какие изменения уже предложены в законопроект о «сертификатах здоровья»

Среди них, как выяснил «Ъ», есть как предложения, созвучные тем, что уже внесло правительство, так и новые инициативы, касающиеся, например, стоимости ПЦР-тестов и особенностей применения QR-кодов в городах федерального значения.
Законопроект, позволяющий регионам вводить сертификаты с QR-кодами для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли, правительство внесло в Думу 12 ноября. Сразу после этого он был отправлен в рассылку в регионы, подавляющее большинство которых прислали в Думу положительные отзывы. 16 декабря проект был одобрен в первом чтении голосами ЕР, ЛДПР и части «Новых людей», против голосовали фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Второе чтение предварительно планировалось на 18 января.
Как уже сообщал «Ъ», свое совместное предложение о доработке резонансного законопроекта вице-премьер Татьяна Голикова и лидеры «Единой России» (ЕР) обосновали тем, что этот документ готовился «как мера реагирования на распространение штамма “дельта”», но в условиях доминирования «омикрона» могут потребоваться «новые подходы». Однако решение совета палаты отложить второе чтение не будет означать снятия проекта с рассмотрения: согласно думскому регламенту, это возможно лишь в случае его отзыва авторами либо отклонения на пленарном заседании. В связи с этим председатель профильного комитета Думы по безопасности Василий Пискарев (ЕР) 14 января заверил журналистов, что все поправки, поступившие в комитет от федеральных и региональных депутатов, «обязательно должны быть услышаны и учтены».
Установленный Советом Думы срок подачи поправок истек 14 января, и в тот же день Татьяна Голикова рассказала об изменениях, предложенных правительством. В частности, Кабмин решил предоставить возможность посещать общественные места тем, у кого нет QR-кода, по результатам ПЦР-тестов (изначально предполагалось, что такой порядок будет действовать только до 1 февраля).
Кроме того, правительство предложило дать Минздраву полномочия устанавливать сроки действия сертификата для имеющих медотвод от прививки.
Еще одна поправка гласит, что военнослужащие и приравненные к ним категории населения получат сертификаты с соблюдением особых требований по защите их персональных данных.
Представляющие Москву сенатор Инна Святенко и депутат Госдумы Анатолий Выборный (оба — ЕР) внесли три поправки, разрешающие городам федерального значения устанавливать особенности реализации «закона о QR-кодах» как в части оказания услуг, так и с точки зрения сроков действия ограничений. Как пояснил «Ъ» Выборный, Москва — это крупный мегаполис с «международными транспортными узлами и мощным метрополитеном», и «эти особенности нужно учитывать при проведении массовых мероприятий».
КПРФ, по словам депутата Алексея Куринного, еще до правительства внесла поправку, разрешающую посещение общественных мест при наличии отрицательного ПЦР-теста и после 1 февраля. Также коммунисты предлагали выдавать сертификаты с QR-кодами при наличии антител (ранее Татьяна Голикова тоже анонсировала подобную меру). Кроме того, КПРФ предложила увеличить компенсацию в случае поствакцинальных осложнений с 30 тыс. до 3 млн руб. в случае смерти и с 10 тыс. до 1 млн руб. при наступлении инвалидности.
ЛДПР тоже выступила за выдачу QR-кодов гражданам, у которых есть антитела, вне зависимости от того, переболели ли они бессимптомно либо привились иностранной вакциной.
Другая поправка либерал-демократов предлагает сделать невозможным продление действия законопроекта после 1 июня (эта дата значится в варианте первого чтения).
«Еще одной поправкой мы предлагаем установить предельную стоимость коммерческих тестов ПЦР и на антитела и предельный срок выдачи результатов, потому что сегодня ПЦР действует двое суток, а результат порой выдают уже после того, как он прекращает действовать», — рассказал «Ъ» заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
СРЗП предложила единственную поправку, согласно которой вводить сертификаты с QR-кодами можно только в случае официального объявления режима чрезвычайной ситуации (в связи с коронавирусом в регионах пока вводился лишь «режим повышенной готовности», предшествующий ЧС.— «Ъ»). Наконец, «Новые люди» предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты и тесты на антитела и выдавать QR-коды людям, оформившим добровольное медицинское страхование от COVID-19, а также тем, кто имеет высокий уровень Т-клеточного иммунитета или переболел бессимптомно.
Региональные парламенты, активно обсуждавшие законопроект перед первым чтением (положительный отзыв на инициативу тогда подготовили почти все регионы), поправки ко второму чтению предлагали неохотно. Фактически полноценный перечень поправок подготовили только в Алтайском краевом заксобрании.
- допускать в общественные места по ПЦР-тестам после 1 февраля и при достаточном уровне антител;
- установить федеральный перечень объектов с QR-доступом (но дать губернаторам право его расширять);
- определить порядок получения QR-кодов в труднодоступной местности;
- утвердить перечень устройств и программного обеспечения для проверки сертификатов и список уполномоченных на это лиц;
- урегулировать вопрос отображения результатов ПЦР-тестирования на любом цифровом устройстве;
- установить единый срок действия сертификатов всех типов (для вакцинированных, переболевших и граждан с медотводом).
Председатель комитета парламента по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько заявил, что часть этих предложений «имеет существенные шансы быть услышанными», поскольку они перекликаются с постановлением, которое Госдума адресовала правительству в рамках подготовки проекта ко второму чтению.
Свою поправку также подготовили в Госсобрании Башкирии, предложив включить в перечень объектов, куда можно попасть без QR-кода, медицинские организации.
Право граждан на медицинскую помощь гарантировано Конституцией, пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку.
пояснил смысл поправки спикер парламента Константин Толкачев
Депутаты ряда регионов направили свои предложения в профильный комитет Госдумы еще перед первым чтением и не увидели необходимости повторно оформлять их в виде поправок. К примеру, в декабре так поступили в Республике Алтай, помимо прочего предложив называть QR-коды «паспортами здоровья». В Бурятии депутаты выступили с инициативой использовать сертификаты только в выходные дни, в Иркутской области — снизить стоимость ПЦР-тестов, а в Нижегородской — определить порядок допуска иностранцев в общественные места по ПЦР-тестам.
В целом же большинство региональных парламентов от подготовки своих поправок просто отказались. «Какой в этом смысл? (Законопроект.— “Ъ”) мы уже одобрили, никаких поправок от Приморья не предложено», — пояснил «Ъ» вице-спикер краевого заксобрания Анатолий Долгачев. По словам главы профильного комитета заксобрания Пермского края Сергея Ветошкина, для региона «тема закрыта»: «Мы, как и другие субъекты, рассмотрели проект еще в ноябре прошлого года».
Ксения Веретенникова, Андрей Прах, корсеть «Ъ»