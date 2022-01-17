Порошенко вылетел в Киев на суд по делу о госизмене

По данным портала, самолет с Порошенко на борту вылетел в 7:48 по киевскому времени (8:48 мск). Прилет рейса с экс-президентом в столицу Украины ожидается в 9:05 по местному времени (10:05 мск), следует из данных киевского аэропорта.
Вместе с политиком в самолете летят несколько членов «Европейской солидарности», передает УНИАН. Корреспондент издания также сообщил, что сторонники Порошенко начали монтировать сцену около аэропорта, охрана здания сегодня усилена.
Порошенко прибудет на Украину для участия в судебном заседании по ходатайству Генпрокуратуры страны о его аресте. Заседание начнется в Печерском районном суде Киева 17 января в 11:00 (12:00 мск), спустя два часа после посадки самолета. Гособвинение намерено требовать заключения экс-президента под стражу с возможностью внесения залога на сумму 1 млрд гривен (около $37 млн). Ранее, 6 января, суд уже наложил арест на имущество и активы Порошенко.
Бывшему президенту вменяют финансирование терроризма и государственную измену, а также создание террористической организации (ч. 1 и ч. 3 ст. 258−5, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258−3 УК Украины). Порошенко по этим статьям грозит до 15 лет лишения свободы. Как считает следствие, во время нахождения на посту президента он вступил в сговор с властями России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сформировав схему для вывоза донбасского угля на Украину. Следователи уверены, что по такой схеме на Украину привезли угля на 1,5 млрд гривен (4 млрд руб.).
Порошенко накануне полета заявил, что не видит оснований для ареста. «Задержат ли меня? Я говорю вам: нет!» — указал он. Вместе с тем политик допустил, что борт могут посадить в другом аэропорту, а не в киевском, где его ждут сторонники.