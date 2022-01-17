10:58 (мск), источник: РБК
Порошенко вернулся на Украину на фоне дела о госизмене
Самолет из Варшавы с Петром Порошенко приземлился в аэропорту Киева.
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В аэропорту экс-президента встретили его сторонники. На территории аэропорта присутствует большое число полицейских и представителей Национальной гвардии. На парковке перед зданием терминала установлена сцена, на которой транслируются кадры с прошлыми выступлениями Порошенко, а также проходит митинг.
Против Порошенко на Украине возбуждено дело о государственной измене, 17 января в Печерском районном суде Киева должно пройти заседание о мере пресечения бывшему президенту по этому делу.
По информации сайта «Страна», при прохождении паспортного контроля к Порошенко подошли следователи Государственного бюро расследований и вручили повестку.
Накануне, еще в Варшаве, Порошенко заявил, что его не арестуют по возвращению на Украину, несмотря на уголовное дело. «Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста», — заявил он.
Ранее экс-президент сообщил, что 17 января прилетит в Киев, после чего посетит заседание Печерского районного суда, где будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко в виде содержания под стражей.
Уголовное дело против Порошенко было возбуждено в декабре 2021 года. 17 декабря сотрудники Государственного бюро расследований Украины попытались вручить Порошенко повестку на допрос по уголовному делу о незаконных поставках угля с территории «оккупированных» Донецкой и Луганской народных республик. Фигурантом по этому же делу проходит глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом.
Порошенко тогда проигнорировал требования сотрудников ГБР и уехал на автомобиле. В этот же день он купил билет на самолет и вылетел в Европу.
Генпрокуратура Украины сообщала, что будет ходатайствовать об аресте Порошенко по прибытии в страну. При этом ему оставят возможность остаться на свободе при внесении залога в размере 1 млрд грн ($37 млн), уточняли в ведомстве. Порошенко назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными. 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Порошенко в рамках дела о госизмене.