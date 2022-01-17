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12:57 (мск), источник: Ведомости

Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах

Из перечня поручений президента России Владимира Путина будут исключены пункты про принятие законопроектов о QR-кодах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, такое решение было принято после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая сообщила, что правительство решило отложить этот законопроект из-за изменений в эпидемиологической обстановке.

«Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, что было, в свою очередь, спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, — волной омикрона, новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот это первый и второй пункт (имеется в виду принятие законопроектов о QR-кодах), конечно, их будем убирать, аннулировать», — сказал Песков.

15 января Кремль опубликовал перечень поручений, в которых указывалась необходимость доработки проекта закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» с учетом всех возможных жизненных ситуаций.

Голикова ранее отмечала, что законопроект готовился в качестве меры реагирования на распространение варианта коронавируса дельта, а «сейчас будут новые вызовы». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила о возможном росте числа заболевших за сутки до шестизначных чисел на фоне распространения варианта коронавируса омикрон.

Среди возможных поправок в проект — использование отрицательного ПЦР-теста для посещения общественных мест, а также появление сертификатов для людей с противопоказаниями, срок действий которых установит Минздрав.

За последние сутки в России зарегистрировали 30 726 случаев заражения коронавирусом. Показатель превысил уровень в 30 000 случаев впервые с 11 декабря. Также за сутки скончались от COVID-19 670 человек. По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 80,2 млн россиян, полностью привились 76,5 млн человек.

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