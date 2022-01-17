Песков прокомментировал идею размещения в Эстонии войск НАТО

«Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей, и это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности», — сообщил Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм сообщил, что республика готова разместить до 5000 солдат сил быстрого реагирования НАТО. Он также добавил, что если Альянс направит на восточный фланг больше войск, их могут решить разместить и в другой стране. С точки зрения военной эффективности, некоторые подразделения было бы разумно разместить, например, в Румынии, заключил Сальм.
В 2016 г. на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить многонациональные батальоны альянса в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Эстонский батальон находится под командованием Великобритании, латвийский возглавила Канада, литовский — Германия, польский — США. В дислоцированной в эстонской Тапе боевой группе насчитывается более тысячи военнослужащих.
17 декабря 2021 г. МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам. Консультации между Россией и США состоялись 10 января в Женеве, 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ.
Песков назвал результаты встреч неудачными, а Рябков сообщил, что в ходе консультаций США и их союзники не дали ярко выраженного отрицательного ответа, но при этом не выразили готовности идти навстречу ключевым требованиям России. 11 января постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО, а первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на следующий день отметила, что часть предложений России по гарантиям безопасности являются «непроходными».