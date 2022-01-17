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15:15 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров назвал заявления о «вторжении» России на Донбасс дезинформацией

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заявления США о готовящейся провокации России для получения предлога для вторжения на Украину — это полная дезинформация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы “вторжения” так называемого на Украину, в частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения», — сказал он журналистам по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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