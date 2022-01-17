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16:41 (мск), источник: © РИА Новости

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Госдума поддержала снятие с рассмотрения законопроект о введении сертификатов с QR-кодами о вакцинации для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

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Источник: © РИА Новости

«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — написал он в Telegram-канале.

Инициативу внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.

В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

В январе правительство отложило рассмотрение документа. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации.

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