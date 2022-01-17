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17:42 (мск), источник: ТАСС

МИД КНР: позиция Китая по вопросу Украины не изменилась, страна выступает за диалог

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян заявил, что Китай выступает за сбалансированное и справедливое отношение к озабоченностям и инициативам стран в сфере безопасности.

Источник: AP 2021

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, КНР выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения об опасениях стран Запада о возможном вторжении России на Украину.

«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. Наша позиция не изменилась», — сказал он. «Мы выступаем за сбалансированное и справедливое отношение к озабоченностям и инициативам соответствующих стран в сфере безопасности, а также за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций», — указал дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность «нормандскому формату» и минским соглашениям.

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